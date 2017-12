Schiltach Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit

"Wirtschaftlich läuft es nach wie vor gut und so haben wir uns auch mit dem Haushaltsplan für 2018 wieder ein strammes Programm vorgenommen", erklärte Bürgermeister Thomas Haas. Er erinnerte unter anderen an die Einweihung der Schlossbergumfahrung nach langen Jahren der Planung, an die nicht ganz einfachen Straßenbauarbeiten von Vor Ebersbach und an die Schenkenzeller Grundschüler, die jetzt in Schiltach mit dabei sind.

Mit Blick auf 2018 sagte Haas, dass es im zweiten Quartal mit der Sanierung des Bahnhofes und dem Umbau der alten Post weiterginge. Den Gemeinderatsmitgliedern und dem Lehengerichter Ortschaftsrat mit seinem Vorsitzenden Thomas Kipp und den Mitarbeitern des Rathauses dankte er für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Gemeinderat Michael Buzzi zählte dann die vielen gelaufenen "kleinen Projekte" auf, von der Kioskrenovierung bis zu den Brückensanierungen. "Thomas, du hast uns immer wieder Bälle zugeworfen, damit wir unsere Ideen entwickeln. Die Zusammenarbeit mit dir ist nicht nur durch Kontinuität, sondern auch durch Innovation und Aufbruch gekennzeichnet, ich freue mich, dass du wieder kandidierst", erklärte Buzzi.