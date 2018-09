Schiltach Chor und Orgel harmonieren prächtig

Mit Spirituals und Gospels in modernen Sätzen wandte sich der Chor einer neuen Stilrichtung zu. Bei "Somebody’s Knockin’ at Your Door" stimmten die Tenöre an und augenblicklich war der ganze Chor vom zündenden Rhythmus durchströmt. Ein Chorsänger setzte das "Knocking’" mit Klanghölzern um.

Sehr gefühlvoll und betont langsam interpretierte der Chor unter der omnipräsenten Leitung von Hildebrand Haake das Spiritual "Sometimes I Feel Like a Motherless Child" Der klagende Charakter ging zu Herzen. Spannungsvoll und rhythmisch gestalteten die Interpreten "Wade in the Water".

In weichem Duktus und warmer Tongebung ertönte von der Heintz-Orgel das "Andante sostenuto". Der Satz, hingebungsvoll und versunken mit weichem Vibrato gespielt, führte die Zuhörer zur Stille und Meditation. Im Gegensatz dazu erklang das Allegro maestoso in rasanter Bewegung wie ein siegreicher Hymnus mit Fanfaren. Die Fuge wies eine klare Transparenz auf.

Den Text des modernen achtstimmigen Chors "If you Receive my Words" aus dem alttestamentlichen Buch der Sprüche übersetzte der Chorleiter vorweg für die Zuhörer ins Deutsche. Aus einem Ton entwickelte sich eine wellenartige Mehrstimmigkeit. Die Freude an Gott wurde durch rhythmische Melodik dargestellt

Chor und Orgel traten zusammen beim überragenden "Gloria" aus der Messe für Chor und Orgel von Daniel Roth. Die Orgel leitete ein mit voluminösen Akkorden. Durch den Wechsel zwischen Gesamtchor und Ensembles variierte der Chorklang. Den Höhepunkt gestalteten die Sänger beim "Quoniam tu solus sanctus", wo der Chor in Ekstase geriet und den liturgischen Gesang zu einer großen Apotheose führte. Beim "Amen"-Finale wirkten Chor und Orgel mit feierlichen Ausdruck zusammen.

Nach dem lang anhaltenden Applaus der bewegten Zuhörer am Ende des beeindruckenden Konzerts in der Stadtkirche erfolgte als Zugabe das gesangliche "Vater unser" in französischer Sprache von Maurice Duruflé.