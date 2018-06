Schiltach Bootsfahrt und Picknick am Bodensee

Die Stimmung während der kurzweiligen Fahrt war ausgelassen, "Die Fischerin vom Bodensee" durfte gesanglich natürlich nicht fehlen, und die mitgegebenen Vespertüten waren oftmals noch vor Ankunft am Bodensee verzehrt.

In Überlingen ging es in kleineren Gruppen an der Uferpromenade entlang oder die Ausflügler verweilten in einem der vielen Cafés, bis um 13.45 Uhr eine Schifffahrt auf dem Programm stand.

Unerwartetes Wiedersehen