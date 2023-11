Schiltach bleibt Hauptsitz: Vega plant zweites Werk in Kuppenheim

1 In Schiltach entsteht derzeit ein neues Empfangsgebäude – es ist die letzte Erweiterung, die dort möglich ist. Zugleich plant das Unternehmen ein neues Werk in Kuppenheim Foto: Vega

Der Schiltacher Messtechnikhersteller wächst weiter. In Schiltach entsteht ein neues Empfangsgebäude. Daneben plant das Unternehmen ein zweites Werk in der Nähe Karlsruhes.









Seit Jahren wächst Vega am Standort in Schiltach, hat immer wieder an- und ausgebaut. „Am Hohenstein werden die Möglichkeiten mit dem aktuell entstehenden neuen Empfangsgebäude ausgeschöpft sein“, teilte Sprecherin Michaela Sum mit. Um sich dennoch weiter erfolgreich entwickeln zu können, plant das Unternehmen einen weiteren Standort: In Kuppenheim (Kreis Rastatt) soll ein neues Werk entstehen. Die Pläne haben die Geschäftsführer Isabel Grieshaber und Markus Kniesel am Montag in der Sitzung des Kuppenheimer Gemeinderats der Öffentlichkeit vorgestellt.