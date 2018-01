Schiltach Besucherrekord beim Jahreskonzert

Schiltach. Vorsitzende Susanne Schmider lobte die Stückauswahl, die Interpretation und den Gesamtrahmen des Jahreskonzerts. Unter dem Motto "Keltischer Abend" sei das Zusammenspiel mit vier Dudelsackspielern der "Caverhill Guardians" großartig gewesen. Die Stadtkapelle habe einen Besucherrekord verzeichnet. Kritisiert wurde allerdings, dass viele Plätze reserviert waren. Darauf werde beim nächsten Jahreskonzert verzichtet.

Schmider bedankte sich bei allen, die sich für den Verein eingesetzt hatten. Darunter Nico Aberle und Robin Hübner, die die Leitung der jüngsten Nachwuchs-Band, den HillBillyKids, inne hatten, Vanessa Schuler und Melanie Wucher, Leiterinnen der Youngstars, sowie Dirigent Ralf Vosseler.

Schriftführer Egon Harter gab einen Rückblick auf die Vereinsaktivitäten des zurückliegenden Jahres. So wurde unter anderem eine Konzertreise nach Tarrenz bei Imst in Tirol unternommen. Zudem gestaltete die Stadtkapelle zusammen mit den Musikvereinen aus Aichhalden und Dunningen ein Musical-Konzert unter dem Motto "One Night On Broadway". Beim Altstadt-Flohmarkt bewirteten die Musiker und mit vielen fleißigen Helfern wurde das Sommerfest durchgeführt. Die Musiker der Hauptkapelle fanden sich zu 44 Musikproben zusammen.