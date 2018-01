Schiltach (sw). Am Schiltacher Schlossberg laufen derzeit Holzarbeiten. Dazu wollte Stadtrat Michael Götz beim Punkt Anfragen in der Sitzung des Gemeinderats wissen ob bei der "Abholzung Schlossberg auch eingeplant ist, dass die Wege anschließend wieder begehbar sind?" Bürgermeister Thomas Haas meinte, dass "normalerweise alles rausgeholt" werde. Götz entgegnete, dass man das "wohl extra sagen" müsse. Einiges, so Haas, werde "wohl aber stehen bleiben als Bodenschutz". "Wenn man zu viel rausmacht, kommen nur Dornen", gab der Bürgermeister zu bedenken.