Schiltach Baum stürzt auf fahrendes Auto

Schiltach. Der Mann war am Nachmittag gegen 14.25 Uhr mit seiner Frau und zwei Kindern auf der B 462 von Schiltach in Richtung Schramberg unterwegs, als ein Baum auf das fahrende Auto stürzte und auf Höhe der Vordersitze einschlug. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Seine 31-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Freudenstadt.

Die beiden Kinder, Zwillinge im Alter von fünf Jahren, auf dem Rücksitz des Wagens wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Eines der beiden Kinder kam mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum nach Villingen-Schwenningen, das andere Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg gebracht.