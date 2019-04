Schiltach Bau von Parkhaus und Hotel geplant

Das Vorhaben ist in der Sitzung des Gemeinderats bekannt geworden, in der sich das Gremium mit der Vergabe der Architektenleistungen beschäftigte.

Wie Bürgermeister Thomas Haas erläuterte, sei Armin Zwick, Betreiber der Avia-Tankstelle in Schiltach, mit seinen Hotelplänen an die Verwaltung herangetreten. Diese, so erklärte Zwick am Donnerstag auf Nachfrage, habe er schon seit rund drei Jahren. "Ein Hotel, das Übernachtung und Frühstück anbietet, fehlt in der Stadt", so Zwick, der sein Angebot als Ergänzung zu den bestehenden Hotel- und Gastronomiebetrieben sieht.

Rund 20 Zimmer soll das Hotel haben, Checkin und -out der Gäste werden in der nahegelegenen Tankstelle möglich sein, verriet Zwick. Zum Zeitplan lasse sich noch nichts Genaues sagen: "Ich kann ja erst bauen, wenn das Parkhaus steht", erklärte er. Das soll, wenn alles gut läuft, 2021 soweit sein, sagte Thomas Haas am Mittwoch. Beide betonten, dass die Architekten der zwei Projekte zusammenarbeiten werden.