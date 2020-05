Schiltach Autokino startet mit "Bohemian Rhapsody"

Höhere Kastenwagen oder Busse fanden ihren Logenplatz leicht schräg aufgestellt an der Seite; Fahrer mit tiefer gelegten Sportwagen sollten die Gunst der frühen Ankunft nutzen, um in den vorderen Reihen ihren Stellplatz zu finden. Der Ton wird auf einer bestimmten Frequenz auf das Autoradio übertragen.

Dass bis in die letzten Reihen alle Zuschauer voll dabei waren, zeigten sie mit den ausgeteilten bunten LED-Sticks, die aus den Autofenster im Takt zu "We are the Champions" geschwenkt wurden. Diese Begeisterung hielt auch an bei der gut geordneten Abfahrt vom Parkplatz mit dem bunten Abschiedsgruß und dem Dank an die Organisatoren des Kinoabends.

Auch das Nachmittagsprogramm tags darauf mit der "Eiskönigin" und dem "König der Löwen" kam gut an, bei dem in den Autos neben den Eltern viele Kinder saßen. Gut organisiert und platziert könnten aus bis zu 130 Autos die Filme verfolgt werden.

Die Veranstalter haben die Organisation nach den ersten Erfahrungen am Wochenende gut im Griff: Die Stadt Schiltach stellt den Parkplatz, MK-Veranstaltungsservice aus Schiltach sowie Eventkon aus Haslach stellen die Technik und das Kinocenter Haslach sorgt für die Filme und regelt rechtliche wie auch finanzielle Vorgaben. Dabei hat die schnelle Zusage der Stadt Schiltach die über zunächst drei Wochen geplanten Veranstaltungen ermöglicht. Neben Filmen sollen auch Events auf einer Nebenbühne mit Übertragung auf die Leinwand laufen. Über das Programm kann man sich über www.autokino-schiltach.de informieren und online Karten bestellen sowie bezahlen.