Schiltach Ausflug geht an den Bodensee

Direkt am Bodenseeufer wird zum Kaffee trinken eingekehrt. Anschließend geht es weiter an Bord des Kursschiffes, mit dem die Ausflugsteilnehmer eine Stunde auf dem Bodensee unterwegs sind. In Überlingen wird das Schiff verlassen. Bevor der Bus die Senioren in Überlingen wieder aufnimmt, bleibt noch etwas Zeit, um an der Uferpromenade entlang zu spazieren.

Auf dem Rückweg ist Einkehr im Gasthaus Waldcafé in Bad-Dürrheim-Hochemmingen. Es gelten folgende Abfahrtszeiten: Hoffeld 11.40 Uhr, katholische Kirche 11.42 Uhr, Bahnhof 11.50 Uhr, Vor Heubach 11.52 Uhr, Stadtmitte 11.55 Uhr und Schlossmühle 11.57 Uhr. Der Fahrtkostenanteil beträgt acht Euro.

Anmeldungen sind bei der Bürger-Info unter Telefon 07836/580 möglich.