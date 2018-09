Schiltach Ausflug führt in die Südpfalz

Wissembourg ist bekannt für seine malerische Altstadt mit vielen hübschen Fachwerkhäusern und der Kirche St. Peter und Paul, eine der größten Kirchen im Elsass. In der Vinothek am Deutschen Weintor gab es Flüssiges zu verkosten, Saumagen wurde im "Schweigener Hof" serviert. Nachmittags ging es durch das Lautertal und das Dahner Felsenmeer, vorbei am Drachenfels und am Felsenmassiv Braut und Bräutigam nach Bad Bergzabern.