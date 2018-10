Schiltach Auch am Samstag wird gearbeitet

Beschwerliche Strecke

Auch an den beschwerlichen Weg zur Berufsschule nach Hausach kann sich der 1930 geborene Siegel noch genau erinnern. Auf der 16 Kilometer langen Strecke fuhren zu der Zeit keine Züge. "Zwei- oder dreimal habe ich die Berufsschule nicht besucht", erinnert sich Siegel. "Auch weil alle meine Lehrer in den Krieg eingezogen wurden." Seine Gesellenprüfung legte Wilhelm Siegel trotzdem nach dreieinhalb Jahren im Herbst 1947 erfolgreich ab.

"Zur Prüfung in Offenburg gab es im überfüllten Zug nur noch einen Stehplatz auf den Puffern zwischen zwei Waggons." Zu dieser Zeit war in der französischen Besatzungszone die Einfuhr von Kupfer und Messing verboten – keine guten Voraussetzungen für den Brausen- und Armaturenhersteller. "Aber Papa Grohe, wie er genannt wurde, war sehr praktisch veranlagt und hatte immer gute Ideen", so Siegel. Um die Nachkriegszeit zu überbrücken wurden beim Schiltacher Unternehmen kurzerhand Zapfventile für Wandmontage, Wäschestampfer, Ventilstopfen aus Zink mit Gummischeiben und sogar Schlüssel-, Arm-, Halskettchen und Ketten für Taschenuhren und Hunde hergestellt. Auf diese Weise konnte man den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges etwas entgegensetzen.

Nach seiner Abschlussprüfung 1947 arbeitete Siegel zunächst im Werkzeugbau am Schraubstock. Später war er viele Jahre erfolgreich an der Rundschleifmaschine tätig, bis er nach einer schweren Erkrankung wieder zum Schraubstock wechselte und 1990 krankheitsbedingt vorzeitig in Rente ging. Doch er ist nach wie vor in guter Nachbarschaft zu Hansgrohe, denn 1958 kaufte Hans Grohe junior das Grundstück mit Siegels Elternhaus in der Aue-straße, um das Unternehmen zu erweitern. Mit diesem Geld erbaute der Vater von Wilhelm Siegel sein neues Haus unweit der heutigen Hansgrohe Aquademie. Dort wohnt der 88-Jährige mit seiner Ehefrau und der Familie seiner Tochter.

Auch der 17-jährige Tom Schmieder aus Biberach erlernt seit Herbst 2017 den Beruf des Industriemechanikers. Zwischen dem Ausbildungsstart von Wilhelm Siegel und dem von Tom Schmieder liegen rund sieben Jahrzehnte, doch an einigen Stellen scheint sich nichts verändert zu haben.

Manches gibt es noch

"Wir arbeiten heute noch mit Rundschleifmaschinen, genau wie Herr Siegel es erzählt hat", so Schmieder. Das Unternehmen ist zwar global aufgestellt, doch die Keimzelle der Ausbildung liegt immer noch am Stammsitz in Schiltach. Die Talentschmiede, bietet den Jugendlichen nach Mitteilung des Unternehmens die neusten Ausbildungsmethoden und Maschinen. So haben Anfang September wieder 49 junge Talente ihre Ausbildung oder ihr duales Studium gestartet.

Auch Wilhelm Siegel stattete im Sommer der Talentschmiede einen Besuch ab und war laut Mitteilung überrascht, wie modern und hell die Räume ausgestattet sind. "Die Azubis von Hansgrohe grüßen auch immer ganz herzlich", freut sich der 88-jährige. "Ich erkenne sie an ihrer Arbeitskleidung, die tragen alle das gleiche."