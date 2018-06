Schiltach Attraktive Autos machen Halt auf attraktivem Marktplatz

Schiltach. Logenplätze hatten die Gäste auf den Terrassen der "Sonne" und der "Kaffeebohne" am Marktplatz: Die Oldtimer der siebten "Paul Pietsch Classic"-Schwarzwaldrallye machten dort am Freitagnachmittag, dem ersten Tag der Rallye, vom Flugplatz Winzeln kommend Halt. Mehr als 100 Old- und Youngtimer von Porsche, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Jaguar, Mercedes und anderen Herstellern der Baujahre 1924 bis 1998 stoppten am Marktbrunnen zur Zeitmessung: Die 45,43 Kilometer vom Flugplatz Winzeln mussten in exakt 27 Minuten gefahren sein. Die Fahrer warteten vor der Meßstelle in der Schenkenzeller Straße, den Blick auf die Uhr, und preschten dann los, um sie dann möglichst auf die Sekunde genau zu passieren.