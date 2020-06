Schiltach Attraktion des Autokinos fällt ins Wasser

Der Schauspieler zeigt sich zerknirscht über die Absage

Viele Kino-Besucher am Sonntagabend wollten den Hauptdarsteller der Serie "4 Blocks" persönlich erleben, wenn auch auf Abstand. Aber die Veranstalter mussten den Besuchern die Absage kurzfristig via Internet und per E-Mail bekanntmachen. Die Stornierung der Buchungen wurden angeboten. Bei ihrer Ansage vor dem Film fanden Pia Prinzbach und Stefan Schmider für die Veranstalter selbst keinen triftigen Grund für die sehr kurzfristige Absage. Zudem wunderten sie sich, dass Ramadan bereits einen neuen Beitrag von einer Veranstaltung in Berlin gepostet hatte, wo er eingeladen war. In einer am Nachmittag überspielten Video-Botschaft zeigte sich der Schauspieler zerknirscht über seine Absage und versprach, er werde bei einem neuen Termin noch im Juni "alles nachholen".

Vorstellungen laufen noch bis zum kommenden Sonntag

Das wird zumindest in Schiltach nicht mehr möglich sein, denn das Autokino läuft nur noch bis zum kommenden Sonntag. Wann die Mitveranstalter aus dem Kino in Haslach wieder Filme zeigen, ist unter den derzeitigen Einschränkungen noch nicht abzusehen. Trotz ihrer Enttäuschung blieben alle Besucher auf ihren Parkplätzen und schauten sich den "Man from Beirut" wenigstens im Film auf der großen Leinwand an.