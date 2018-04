Schiltach Arbeiten an der Schiltach starten jetzt

"Sobald die Mauer fertig und die Behelfsbrücke wieder abgebaut ist, geht es mit dem Bagger in den Bach", führte Elsässer aus. Durch einen Schotterweg wären die Grundstücke aber jederzeit anfahrbar. "Die Vorgärten versuchen wir so gut wie möglich in Ruhe zu lassen, die eine oder ander Blume wird natürlich schon mal leiden", ergänzte Axel Berger vom Planungsbüro Breinlinger. Finanzielle Mittel zum Wiederherrichten seien aber da.

In der intensiven Fragerunde, an der sich viele Anwohner beteiligten, war die Hauptsorge die Zufahrtsmöglichkeit während der Bauzeit, es ging aber auch um die Organisation der Müllabfuhr, die Frage, wer das Gras auf dem Damm entlang der Bachstraße mähen wird, oder um die Kosten für die Wiederherstellung von Vermessungspunkten. "Ich bin froh, dass soviel Anwohner gekommen sind und ihre Fragen und Anregungen einbringen, denn das Bauprojekt läuft ja nicht starr ab, sondern entwickelt sich flexibel", sagte Berger.

Kommende Woche starten die Arbeiten. "In der 39. Kalenderwoche müssen wir wieder aus dem Bach heraus sein", erläuterte Berger. Der Dammbau in der oberen Bachstraße und Straßenarbeiten "An den Gärten" sind für die Kalenderwochen 40 bis 42 geplant, Restarbeiten "außerhalb des Wassers" bis zur 43. Kalenderwoche. Die geplante Fertigstellung ist damit Ende Oktober 2018. Das Schutzziel eines hundertjährliches Hochwasser (HQ100) sollte dann erreicht sein.