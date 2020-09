Schiltach Anwohner beklagen abgelagerte Abfälle

Hinzu komme, dass sich manchmal auch die "Anlieferer" nicht an die Zeiten hielten, so dass es zu Lärmbelästigungen komme. Deshalb habe die Verwaltung nach einem Ersatzstandort Ausschau gehalten – aber, so Haas, es bringe nichts, "nach dem St.-Florians-Prinzip nur einen Standort gegen einen anderen auszutauschen." Dabei gelte es auch zu beachten, dass die Lastwagen des Entsorgungsunternehmens zur Entleerung gut an die Container heranfahren könnten.

Nach einem Plan, wo überall Altglascontainer aufgestellt seien, fragte Axel Rombach. Thomas Haas zählte die Standorte am Hansgrohe-Werk West, in der Schenkenzeller Straße, bei der Schule, eben in der Bachstraße sowie weitere zwei in Lehengericht auf.