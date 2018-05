Schiltach Alle drei Jahre ein kleines Dorffest

Wie Bürgermeister Thomas Haas und Ortsvorsteher Thomas Kipp den Musikern versicherten, sei das Jahreskonzert bei den Besuchern hervorragend angekommen. Die Kapelle habe es in der personellen Besetzung nicht immer einfach. Ihr großes Plus bestehe in der Kameradschaft, die sehr stark ausgeprägt sei. Auch die gemeinsame Neubeschaffung von Trachten mit der Trachtengruppe zeige das gute Miteinander im Ort. Die Kapelle dürfe stolz darauf sein, was sie für den Ortsteil und die Stadt leiste, hob das Duo in seinen Grußworten hervor.