Schiltach AH-Handballer machen Kreuzfahrt

Die Anker wurden gelichtet, denn am gleichen Tag musste der in nordwestlicher Richtung gelegene Hafen von Rogoznica mit dem malerischen Fischerdörfchen erreicht werden. Erste atemberaubende Ausblicke auf die größte und dichteste Inselansammlung im Adriatischen Meer wurden geboten, heißt es in einer Mitteilung. Die schaukelnde See war nun eine Woche lang ständiger Begleiter der Gruppe.

Am nächsten Morgen weckte der laute Schiffsmotor die Schlafenden in aller Frühe und noch während des Frühstücks an Bord war die "Orion" schon unterwegs nach Zadar, dem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Norddalmatiens. Dort wurden in einer Stadtführung innerhalb der mächtigen Mauern der Altstadt die Sehenswürdigkeiten besucht.

Dann weiter, auf der Fahrt in Richtung Süden, schipperte Boris die "Orion" in das Paradies der unzähligen Kornatischen Inseln. Vorbei ging es an der "Langen Insel" Dugi Otok mit dem Silbersee. Die Ausflügler bestaunten den Nationalpark mit den Krka-Wasserfällen. Ein Stopp wurde auf der Insel Solta eingelegt, die von ausgedehnten Olivenhainen geprägt ist.