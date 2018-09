Schiltach Ärger über Verkehr und Hundekot

Hundekot

Hundekot auf und um den Radweg herum erzürnte die Teilnehmer. "Es ist immer mit Tretminen zu rechnen", schilderte ein Anwohner. "Es ist eine Katastrophe", ergänzte ein anderer. Während einige Bürger anregten, sogenannte Dog Stationen – also Behälter, an denen Beutel ausgegeben und diese auch entsorgt werden können – aufzustellen, regte sich bei anderen Widerstand: "Die Tüten lösen das Problem nicht." Im Gegenteil, oftmals würden die Tüten irgendwo in der Wiese oder im Wald entsorgt.

"Wir haben Schilder aufgestellt, wir haben Aufrufe gemacht, manche Leute kümmert das einfach nicht", so Haas’ Eindruck. Er ermutigte die Bürger, Anzeige zu erstatten und Vorfälle bei der Stadt zu melden. "Wenn nur die gemeldet werden, die man kennt", würde schon ein Großteil erwischt, entgegnete Haas auf den Hinweis, dass auch oft Auswärtige mit ihren Hunden unterwegs seien.

Verlegung des Rathauses

"Wird das Lehengerichter Rathaus zugemacht?", fragte ein Einwohner. Haas verwies darauf, dass die Finanzverwaltung ins Rathaus am Marktplatz umziehen soll. "Der Ortsvorsteher und der Lesesaal bleiben wohl im Lehengerichter Rathaus. Im Detail ist noch nichts besprochen", erklärte Haas. Auch der Umzug des Archivs stieß teilweise auf Unverständnis. "Das Archiv ist platzmäßig am Ende", so Haas. Das Gebäude in der Hauptstraße so aufzurüsten, dass es weiter als Archiv geeignet sei, mache aus Expertensicht keinen Sinn und sei sehr kostspielig. "Letztlich wird es auch eine wirtschaftliche Abwägung sein", sagte Haas.

Tourismus

Eine Anwohnerin fragte, ob es Pläne gebe, das Lehengericht touristisch mehr einzubinden, bisher sei es "sehr unterrepräsentiert". Haas entgegnete, dass "Ferien auf dem Bauernhof" auf der städtischen Homepage relativ gut beworben seien. Mit einer anstehenden Umgestaltung des Internetauftritts könnten hier weitere Verbesserungen kommen, stellte Haas in Aussicht.

Schulhaus

Es gebe das Gerücht, dass das alte Schulhaus in Hinterlehengericht abgerissen werden soll, so ein Bürger. Dem widersprach Haas, ein Abbruch sei nicht geplant.

Bürgerbeteiligung

Die Hinterlehengerichter regten an, dass ein Austausch zwischen Bürgern und Bürgermeister wie im Rahmen des Gesprächs am Mittwochabend regelmäßig stattfinden solle. "Warum kommen Politiker immer nur vor einer Wahl?", monierte ein Anwesender. Ein anderer brachte die Idee ins Spiel, den Bürgern die Chance zu geben, die Stadtverwaltung über Whats­App auf Missstände – beispielsweise wilde Müllablagerung –­ aufmerksam zu machen. Das sei zwar ein großer Aufwand für die Verwaltung, "aber mehr Bürgernähe geht nicht". Eine Einwohnerin äußerte jedoch Bedenken, dass dadurch viel "Datenmüll" produziert werde: "Dann fotografiert ja jeder schnell das, was ihm gerade nicht gefällt."

Es spreche nichts dagegen, solche Runden hin und wieder zu wiederholen, sagte Thomas Haas. Er forderte die Einwohner jedoch auf, die Bürgersprechstunde im Gemeinderat zu nutzen. "Das ist kein großer Zeitaufwand und es weiß gleich das ganze Gremium Bescheid", meinte er. Von dieser Möglichkeit werde bislang nur selten Gebrauch gemacht.