Schiltach Ärger mit Altglas

"Außerdem noch einmal der Appell an alle Anlieferer des Altglases: Bitte stellen Sie keine sonstigen Abfälle neben die Container und nehmen Sie Ihre Schachteln, Plastiktüten und so weiter, in denen das Altglas angeliefert wurde, wieder mit nach Hause", teilt die Stadtverwaltung mit. Sollten die Container – wie häufig kurz nach Silvester – bereits voll sein, dürfe das Altglas "keinesfalls einfach auf oder neben den Container gestellt werden". Weiter heißt es: "Das Befüllen der Container zu Unzeiten und das rechtswidrige Entsorgen von Abfällen stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit Geldbußen geahndet werden."