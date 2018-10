Schiltach "Ackernative" lädt zu Infoabend

Der Verein hat einen Acker in Hardt gepachtet und baut ab dem kommenden Frühjahr in Zusammenarbeit mit einer Gärtnerin biologisches Gemüse an, das die Mitglieder in Form einer wöchentlichen "Gemüsekiste" abonnieren können. "So ist man mit gesundem, leckerem Gemüse aus der Region versorgt, und das sogar in Bio-Qualität", erklärt Elisabeth Wahl, Vorstandsvorsitzende der Ackernative in einer Mitteilung.

Der Gruppe geht es nach eigener Aussage aber nicht nur um den eigenen Genuss und die eigene Gesundheit, sondern auch um die Pflege und Regeneration der Erde, da der Boden "unser aller Lebensgrundlage" sei – und um die sehe es weltweit und auch in Teilen Deutschlands nicht immer gut aus, so Wahl.

Saatgut wird im Übungsgarten gezogen