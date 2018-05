Schiltach Abwasserverband spart ordentlich

"Das Ergebnis fällt ein bisschen besser aus, aber Teile davon holen uns wieder ein", sagte Haas. "Die 50 000 Euro für die Kanalsanierung geben wir halt später aus." Die Mitglieder stimmten der Jahresrechnung 2017 einstimmig zu.

Luftleitungen erneuern

Der Haushaltsplan 2018 wurde erstmals in Doppik erstellt. Die Betriebskostenumlage wird auf 868 000 Euro erhöht, auf Schiltach entfallen 625 362 Euro, auf Schenkenzell 243 438 Euro. Für die Unterhaltung der Kläranlage sind 160 000 Euro veranschlagt, darin enthalten auch die Sanierung des Flachdachs vom Maschinenhaus, das laut Ursula Schneider vom Ingenieurbüro Iat aus Stuttgart undicht ist.

Investiert wird unter anderem in die Polymerstation. Sie sei in die Jahre gekommen und soll für 29 000 Euro erneuert werden.

Schneider gab einen Ausblick auf die Investitonen in den kommenden Jahren. 2019 sollen die "teilweise maroden" Luftleitungen – und damit "das Herzstück der Anlage" – für 150 000 Euro ausgetauscht werden. Außerdem stehen dann Arbeiten am Regenüberlaufbecken (140 000 Euro) und an der Kalk-Dosieranlage (25 000 Euro) an. Der Beschluss für den Haushaltplan 2018 fiel einstimmig.

Werner Leibold vom Umweltamt des Landratsamts Rottweil gab einen kurzen Stand zu den Problemen der Kläranlage Alpirsbach, in der es wiederholt zu Fehlermeldungen komme (wir berichteten). Sowohl das Regierungspräsidium Freiburg als auch das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe seien eingeschaltet. Momentan liefen Untersuchungen, die ersten Ergebnisse sollen in vier Wochen vorgestellt werden.

Leibold wies zudem auf die Möglichkeit hin, eine vierte Reinigungsstufe einzurichten, was derzeit noch mit 20 Prozent gefördert werde. Mit dieser Reinigungsstufe werde es möglich, weitere Inhaltsstoffe aus dem Abwasser herauszufiltern –­ beispielsweise Arzneimittelreststoffe. "Wenn Sie dem Wasser etwas Gutes tun wollen, nur zu", warb er für die Einrichtung.

"Dann hätten wir noch mal ein ordentliches Paket zu schultern", sagte Haas. Man werde das Thema besprechen, erteilte der Vorsitzende dennoch keine direkte Absage.