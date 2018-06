Schiltach Abiturienten gestalten Gottesdienst

Schiltach. Unter der Überschrift "Mensch 4.0 – und wir sind dabei" haben sich Abiturienten der drei Beruflichen Gymnasien in Hausach und Wolfach Gedanken über Erwartungen und Ängste, Glaube und Zweifel im Blick auf die Gesellschaft der Zukunft und das, was sie uns bringt, gemacht. Aus diesen Gedanken ist ein Gottesdienst gewachsen, den die Jugendlichen am Sonntag, 24. Juni, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche Schiltach feiern.