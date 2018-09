Schiltach 94,5 Prozent wählen Thomas Haas

Wegen des einsetzenden Gewitters mit heftigem Regen fiel die Rede von Thomas Haas recht kurz aus. Er bedankte sich bei den Anwesenden und all jenen, die ihn gewählt hatten. Im Vorfeld habe er gesagt, dass er mit einer Wahlbeteiligung von 35 Prozent glücklich sei, "daher bin ich jetzt überglücklich".

Die Bürger nutzten anschließend die Gelegenheit, Thomas Haas unter den Klängen der Stadt- und Feuerwehrkapelle im Trockenen zu seiner Wiederwahl zu gratulieren.

19 Bürger nutzten die leere Zeile auf dem Stimmzettel, um eine andere Person zu wählen. Stimmen bekamen:

Michael Buzzi (sechs Stimmen), Michael Grumbach (zwei), Thomas Kipp (zwei), Inge Wolber-Berthold (zwei), Antonia Benz-Wöhrle (eine), Georg Bühler (eine), Konrad Heizer (eine), Thomas Möcke (eine), Jan Paukstat (eine), Friedrich Trautwein (eine) und Erwin Wolber (eine).

Es bekamen auch Personen Stimmen, die aus Altersgründen nicht mehr wählbar waren, beispielsweise Altbürgermeister Peter Rottenburger. Diese Stimmen wurden als ungültig gewertet.

Eine Überraschung ist es nicht, dass Thomas Haas als Bürgermeister wiedergewählt wurde. Dennoch haben die Schiltacher Bürger mit ihrer Stimmabgabe ein deutliches Zeichen gesetzt und den 54-Jährigen mit 94,5 Prozent klar im Amt bestätigt. Besonders gefreut haben dürfte sich Haas darüber, dass die Schiltacher ihm den Wunsch von einer Wahlbeteiligung von 35 Prozent mehr als erfüllt haben – sie lag mit 41,3 Prozent sogar noch höher. Mit dem Rückenwind dieses Wahlergebnisses kann Haas in den kommenden acht Jahren nun also die großen Projekte angehen, die er in den Bürgergesprächen im Vorfeld der Wahl schon angekündigt hat: die Umgestaltung des Friedhofs, das Parkhaus in der Hauptstraße, weitere Parkmöglichkeiten in der Eythstraße und ein möglichst barrierefreies Rathaus. Die Bürger sind mit seiner Arbeit ja offensichtlich sehr zufrieden.