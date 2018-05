Schiltach 77-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall

Die Frau, die in Wolfach wohnte, war mit ihrem Kleinwagen von Schiltach aus in Richtung Wolfach unterwegs. Nachdem sie, so Zeugenangaben, zunächst ein Fahrzeug überholt hatte, kam sie am Hohenstein im Einmüdungsbereich zur Bundesstraße 294 zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin prallte zunächst gegen die Leitplanke, überfuhr dann ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegenüber der Straße frontal in den Hang.

Dabei zog sich die 77-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr Kleinwagen wurde schwer beschädigt.

Um einen Stau in den nahegelegenen Kirchbergtunnel zu vermeiden, wurde dieser während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Innenstadt von Schiltach umgeleitet, sodass es dort, vor allem im Begegnungsverkehr von Lastwagen, zu Behinderungen kam.