Schiltach 33-Jahre: Schuhu-Hexen feiern Geburtstag

Doch bevor die Besucher die Eulen-Hexen in ihrem speziellen Häs bestaunen und feiern können, muss noch viel erledigt werden. Seit Dienstag sind die Helfer und Mitglieder der Zunft mit dem Aufbau der Festzelte beschäftigt.

Verziert im ganz eigenen Stil der Zunft, repräsentieren die unterschiedlichen Zelte und die Halle die Schuhu-Hexen in all ihrer Pracht. So gibt es auf dem Gelände eine Eulenbar, Federbar und eine Felsenbar zur Repräsentation der charakteristischen Verzierungen des Häs der Hexen.

Ungefähr 30 bis 35 Helfer waren für das Aufbauen an den jeweiligen Tagen eingeteilt, erklärt Zunft-Mitglied Corinna Bühler. "Es kamen aber eigentlich immer mehr."