Schillerstraße in Calw Mehrfamilienhaus jetzt "deutlich verbessert"

An prominenter Stelle im Stadtgebiet könnte in absehbarer Zeit gebaut werden. Zumindest zeigte sich der Bau- und Umweltausstadt der Stadt Calw jüngst recht angetan vom Entwurf eines Mehrfamilienhauses, das am Rande des Stadtgartens entstehen soll. Vor wenigen Wochen sah das allerdings noch ganz anders aus.