Schillerschule Onstmettingen: Schüler demonstrieren gegen Schließung

1 Lautstarker Protest: Die Schillerschülerinnen und -schüler machten aus ihrem Zorn über die geplante schlißung der Werkrealschule kein Hehl. Foto: Sabine Kappe

Die Schillerschüler machten ihrem Unmut über die geplante Schließung der Werkrealschule Luft









An die 100 Schüler und Eltern haben am Donnerstag vor dem Ebinger Rathaus für den Erhalt der Onstmettinger Schiller-Werkrealschule demonstriert. Sie hielten selbstbemalte Plakate in die Höhe, auf denen „Ihr zerstört unsere Zukunft“, „Wir sind die Schillerschule“, „Schillerschule bleibt“ und andere Parolen standen. Die Aktion sei kurzfristig initiiert worden – wohlgemerkt auf Initiative der Schüler – , berichteten Vertreter des Elternbeirats; immerhin habe die Öffentlichkeit erst am Montag erfahren, dass die Schließung der Schule geplant sei. „Uns ärgert, dass das alles so Knall auf Fall geht“, erklärten auch etliche Schüler; bei einer Schule handle es sich nicht einfach nur um ein Bauwerk; vielmehr sei sie der Lebensraum von Kindern und Jugendlichen.