Schillernde Lichterschau: Die 25. Chrysanthema geht in Lahr mit großem Spektakel zu Ende

10 Eine Lichterschau bildete den Abschluss der 25. Chrysanthema in Lahr. Foto: Baublies

Mit einer schillernden Lichterschau ist die 25. Chrysanthema zu Ende gegangen. Das Programm am Familientag und am zweiten verkaufsoffenen Sonntag sorgte erneut für eine brummende Innenstadt.









Das Wetter hat zum Finale nicht so ganz mitgespielt. Aber wenn eine Stadt im Herbst blühen will, dann gehört Hochnebel im November eben dazu. Die Arrangements der Chrysanthema mit dem Motto der „Blühenden Meisterwerke“ und das Kulturangebot am Samstag und am Sonntag haben für eine mehr als nur lebendige Innenstadt gesorgt.