Schilf in Tumlingen in Flammen

1 Die Feuerwehr Waldachtal war drei Stunden lang im Einsatz, um den Flächenbrand zu löschen. Foto: Feuerwehr Waldachtal

In Tumlingen stand eine große Schilffläche in Flammen – Einsatzkräfte konnten das Feuer nach drei Stunden unter Kontrolle bringen. Doch wie konnte die Fläche in Brand geraten?









Link kopiert



Wie kann das passieren? Eine Schilf-Fläche von circa 200 mal 150 Meter war in Tumlingen in Brand geraten. „Flächenbrand außerorts“ lautete am Freitagabend deshalb das Alarmstichwort für die Feuerwehr.