1 Peter Unger mit seinen Schildkröten Paul und Paulinchen Foto: Nowotny

Paul und Paulinchen sind griechische Landschildkröten und leben in Empfingen. Paul ist immer auf der Suche nach Abenteuern, deswegen haut er immer wieder ab. Sein Besitzer Peter Unger erzählt von Pauls Reisen und warum die Tiere keine Spielzeuge sind.









„Paul und Paulinchen bewohnen ein kleines, schönes licht durchflutetes Schildkrötenhäuschen, sie werden mehrere Male am Tag gefüttert und zum Trinken gibt es auch ausreichend. Paulchen hat die schönste Schildkrötenbraut aus dieser Gegend. Schildkrötenherz, ach was willst du mehr? Es ist alles wie im Paradies. Aber Paulchen ist ein Männchen. Also ein Macho.