Schilderwahn in Rheinfelden?: Warum an der Werderstraße so viele gleichartige Schilder stehen

Alle paar Meter das gleiche Schild – und das seit Monaten. Wer die Werderstraße entlang fährt oder spaziert, sieht nicht nur doppelt, sondern gleich zigfach. Was steckt dahinter?

Alle paar Meter das gleiche Schild – und das seit Monaten. Wer die Werderstraße entlang fährt oder spaziert, sieht nicht nur doppelt, sondern gleich zigfach. Die Schilder weisen darauf hin, dass es in einem kurzen Straßenabschnitt offenbar gleich mehrere Feuerwehrzufahrten in Richtung der neu erstellten Wohnhäuser im Innenbereich gibt. Gleichzeitig sind die Schilder für die Feuerwehrzufahrten auf Verkehrszeichen montiert, die auf Anfang und Ende eines „absoluten Halteverbots“ verweisen.

Genügen zwei Schilder? Hier fragt man sich vielleicht, ob nicht zwei entsprechende Verkehrszeichen genügen würden, um auf die Feuerwehrzufahrten hinzuweisen. Schließlich sind diese mit angeschrägten Bordsteinen versehen, so dass jeder Autofahrer erkennen kann, dass man egal welche Zufahrten nicht zuparken darf.

Ordnungsamt klärt auf

Unsere Redaktion hat beim Amt für öffentliche Ordnung nachgefragt. Auf Nachfrage bestätigt die Behörde, dass an den beschilderten Stellen in der Werderstraße tatsächlich die Absenkung der Bordsteine geplant sei. Bei einer entsprechenden Anfrage zur Durchführung der Arbeiten sei jedoch aus Sicherheitsgründen kurzfristig angeordnet worden, dass vorübergehend Haltverbote mit Kenntlichmachung der Feuerwehrzufahrten aufgestellt werden sollten, um diese in jedem Fall zu gewährleisten.

Gehweg nur „angekeilt“

Die Gehwege seien derzeit jedoch nicht abgesenkt. Teilweise seien diese im Rahmen der vorübergehenden Sicherstellung der Zufahrten aber provisorisch „angekeilt“ worden. „Diese bauliche Gegebenheit sowie die temporäre Beschilderung stellen jedoch keine dauerhafte Lösung dar. Wir erwarten den zeitnahen Eingang der erforderlichen Unterlagen zur Prüfung der durchzuführenden Arbeiten“, stellt Amtsleiter Dominic Rago klar.

Weiter teilte er mit, dass die hohe Anzahl an Beschilderungen dadurch zustandekomme, weil ausschließlich und konkret die betroffenen Feuerwehrzufahrten entsprechend beschildert wurden. Somit sei stets der Anfang und das Ende des Halteverbots entsprechend der Straßenverkehrsordnung gekennzeichnet. Rago zufolge wäre sonst die einzige andere Option gewesen, mit weniger Beschilderungen großflächig Parkplätze wegfallen zu lassen – auch an jenen Stellen, an denen sich keine Feuerwehrzufahrt befindet.

Kein Schildbürgerstreich

Ein „Schildbürgerstreich“, wie manche Rheinfelder angesichts der Beschilderungsdichte an der Werderstraße vermuten könnten, ist daher nicht gegeben.