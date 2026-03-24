Schilderwahn in Rheinfelden?: Warum an der Werderstraße so viele gleichartige Schilder stehen

Alle paar Meter das gleiche Schild – und das seit Monaten. Wer die Werderstraße entlang fährt oder spaziert, sieht nicht nur doppelt, sondern gleich zigfach. Was steckt dahinter?
Alle paar Meter das gleiche Schild – und das seit Monaten. Wer die Werderstraße entlang fährt oder spaziert, sieht nicht nur doppelt, sondern gleich zigfach. Die Schilder weisen darauf hin, dass es in einem kurzen Straßenabschnitt offenbar gleich mehrere Feuerwehrzufahrten in Richtung der neu erstellten Wohnhäuser im Innenbereich gibt. Gleichzeitig sind die Schilder für die Feuerwehrzufahrten auf Verkehrszeichen montiert, die auf Anfang und Ende eines „absoluten Halteverbots“ verweisen.