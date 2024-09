Zugeständnis an verunsicherte Fahrer

1 Neue Vorfahrtsregeln gelten nun auf dem Obertorplatz. Foto: Jauch

Die Verunsicherung von Autofahrern durch die aktuelle Vorfahrtsregeln am Obertorplatz hat ein Ende. Ab sofort gilt ein System, das sich eher am allgemeinen Fahrgefühl orientiert.









Link kopiert



Ein schlechtes Gelände für Rechthaber am Steuer war bislang der Hechinger Obertorplatz. Ob vom Kirchplatz her, von der Frauengartenstraße oder von der Zollernstraße – an den Kreuzungen war man sich oft nicht einig, wer eigentlich Vorfahrt hat.