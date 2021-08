Schilder-Streich in Calw

1 Sämtliche Tempo-30-Schilder wurden des Nachts von einem Unbekannten umgeworfen. (Symbolfoto) Foto: © detailfoto – stock.adobe.com

Schockmoment für Dutzende Autofahrer auf dem Calwer Wimberg: Weil ein Unbekannter alle kurz zuvor aufgestellten Tempo-30-Schilder umgestoßen hatte, fuhren viele 50 ­Stundenkilometer und wurden deshalb geblitzt.

Calw - Nicht wenige Autofahrer zuckten zusammen, als sie am Dienstagmorgen über den Calwer Wimberg gefahren sind. Der Tacho zeigte 50 ­Kilometer pro Stunde an – und dennoch schoss ein roter Blitz aus der stationären Radaranlage in der Otto-Göhner-Straße.

