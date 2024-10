1 Schild in Straßberg Foto: Horst Schweizer

Sind die Straßberger Ortseingangstafeln überholt und altbacken, wie Bürgermeister Markus Zeiser meint? Nicht alle Gemeinderäte sehen das so.









„Unsere Ortseingangstafeln in Straßberg und Kaiseringen sind in die Jahre gekommen und sollten erneuert werden“, so Bürgermeister Markus Zeiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung.