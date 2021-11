Klaus Stopper 12.11.2021 - 09:56 Uhr , aktualisiert am 11.11.2021 - 19:33 Uhr

1 Auf dem ehemaligen Aviona-Gelände wollte eine private Intitiative Wohngebäude erstellen. Da hier keine Bauträger-Profite angefalleln wären, hätten die Mieten günstig sein können. Die Stadt hat das Vorhaben nun aber beendet. Foto: Stopper

Ganz leise beerdigt worden ist nun ein Bauprojekt, das noch vor genau einem Jahr vom Gemeinderat enthusiastisch gefeiert wurde. Aus den Plänen des FreiRaum e.V. für ein Bauvorhaben auf dem ehemaligen Aviona-Gelände wird nun nichts.















Hechingen - Frustrierend für die Mitglieder der Initiative ist, dass sie das Projekt der Stadt vor über zwei Jahren detailliert vorgestellt haben und am Ende nun eine Besonderheit in der Finanzierung das Vorhaben scheitern lässt, das von Anfang an bekannt war. Wäre der städtische Standpunkt hier gleich zu Beginn klar gewesen, hätten sich Initiative und Gemeinderat Arbeit sparen können.