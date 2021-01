Schild zum Impfzentrum in Wart geändert Landratsamt bezeichnet Aktion als "geschmacklos"

Altensteig-Wart - In sozialen Netzwerken machten am Montag Fotos die Runde, die ein abgeändertes Hinweisschild zum Impfzentrum in Wart zeigen. Unbekannte hatten den ersten Teil überklebt sowie überschrieben, wodurch das Hinweisschild in Wart "Tötungszentrum Kreis Calw" zeigte.