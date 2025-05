Im Zuge der Bauarbeiten an der Schwenninger Beethovenstraße entstand ein Kreisverkehr mit Fußgängerüberwegen, die unter anderem den Schülern der Friedensschule den sicheren Übergang gewährleisten sollen.

Anwohner meldeten sich nun bei der Redaktion und monierten, dass dies zwar im Prinzip eine gute Idee sei, sie aber ein Problem darin sähen, dass ein neu gepflanztes Bäumchen im Mühlweg den Blick der Verkehrsteilnehmer – vor allem der Autofahrer – auf das Schild verdecke, das auf den Zebrastreifen hindeute.

Der kleine Baum wurde direkt vor dem Kreisverkehr gepflanzt und somit auch direkt vor dem Schild, das den Fußgängerüberweg anzeigt. Durch ihn, so der Einwand der Anwohner, sei das Schild schon jetzt in Teilen verdeckt. Wenn der Baum noch größer werde, sei es womöglich erst recht der Fall, dass das Schild dann nicht mehr zu sehen sei.

Stadt sieht kein Problem

Bei der Stadtverwaltung wird das aber nicht so gesehen , wie eine Anfrage bei der Pressestelle ergab. „Die Anordnung der Verkehrsschilder im Straßenraum ist mit der Verkehrsbehörde abgestimmt und wurde vor erfolgter Verkehrsfreigabe vor Ort abgenommen“, sagt Stadtsprecherin Madlen Falke. Im Zuge der „Jungbaumpflege“ werde „ in den kommenden Jahren sichergestellt, dass der Baum im Bereich der angrenzenden Verkehrsflächen ein regelkonformes Lichtraumprofil erhält und dass das Schild vom Verkehrsraum her für den rollenden Verkehr immer gut sichtbar bleibt“. Für zusätzliche Sicherheit sorge ein zweites Schild auf der anderen Seite des Zebrastreifens in Fahrtrichtung links.

Die Baumpflanzung fand im Rahmen der Maßnahmen an der Beethovenstraße statt. Diese wurde von Grund auf erneuert und neugestaltet und vor wenigen Tagen offiziell eröffnet. Sie ist jetzt eine für Anwohner freigegebene Fahrradstraße und hat ein größeres Kanalsystem bekommen, Parkplätze wurden entsiegelt und es wurde Platz für neue Bäume geschaffen.

Villingen-Schwenningen nimmt an European-Energy-Award (EEA) teilt. Aufgrund der Entsiegelung, der neuen Bäume und aufgrund des Umwidmens in eine Fahrradstraße nimmt VS das Projekt in die Wertung des EEA mit auf.