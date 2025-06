Schiffsunglück: Luxusjacht Bayesian von Meeresgrund gehoben

1 Die "Bayesian" wurde mit einem speziellen Kran nach oben gebracht. (Archivbild) Foto: Alberto Lo Bianco/LaPresse via ZUMA Press/dpa Zehn Monate lag das als unsinkbar deklarierte Schiff auf dem Boden des Mittelmeers. Jetzt ist es wieder am Tageslicht. Die Behörden erhoffen sich Aufschluss über das Unglück mit sieben Toten.







Palermo - Zehn Monate nach dem Untergang der "Bayesian" mit sieben Todesopfern ist die Superjacht vom Boden des Mittelmeers nach oben gebracht worden. Das Wrack wurde mit einem speziellen Kran vor der Insel Sizilien aus 50 Metern Tiefe an die Wasseroberfläche gehoben, so dass es nun erstmals wieder zu sehen ist. An diesem Samstag soll es an Land geschleppt werden. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich von der Bergung Aufschluss darüber, warum das für unsinkbar erklärte Schiff untergehen konnte.