Schiffsunglück: Gesunkene Jacht vor Sizilien: Taucher dringen ins Innere vor

2 Auf Höhlen spezialisierte Taucher sind im Einsatz. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Eine Luxusjacht sinkt vor Sizilien bei einem Sturm - sechs Menschen werden vermisst. Die Suche nach ihnen läuft auch Hochtouren. Wie ist der Stand?









Santa Flavia - Nach dem Sinken einer Segeljacht vor der Küste Siziliens ist es den Spezialtauchern gelungen, in den Schiffsrumpf vorzudringen. Dafür mussten die auf Höhlen spezialisierten Taucher eine drei Zentimeter dicke Glasscheibe unter Wasser öffnen. Dies meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr. Durch einen kleinen Spalt gelangten sie ins Innere der Luxusjacht "Bayesian", allerdings noch immer nicht in die Kabinen im Unterdeck, in denen die sechs Vermissten vermutet werden.