Schiffsunglück: Bergung von gesunkener Luxusjacht beginnt erst am Mittwoch

Bergung von gesunkener Luxusjacht beginnt erst am Mittwoch

1 Beim Untergang der "Bayesian" vor Sizilien kamen im August sieben Menschen ums Leben. (Archivbild) Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Beim Untergang der «Bayesian» vor Sizilien kamen im August sieben Menschen ums Leben. Eigentlich sollte am Sonntag mit der Bergung des Wracks begonnen werden. Nun geht es erst drei Tage später los.









Palermo - Die Bergung der vor Sizilien untergegangenen Luxusjacht "Bayesian" ist erneut verschoben worden. Die hoch komplizierte Aktion, das fast 500 Tonnen schwere Schiff vor dem Hafen Porticello an die Oberfläche zu ziehen, soll nun am Mittwoch beginnen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Eigentlich sollte es schon am heutigen Sonntag losgehen. Bei dem Untergang kamen vergangenen Sommer sieben Menschen ums Leben.