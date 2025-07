Schifffahrt: Seeleuten droht vor Singapur Gefahr

1 Vor Singapur warten Handelsschiffe. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Es geht um die Straße von Singapur. Das Internationale Schifffahrtsbüro beobachtet zunehmende Gewalt auf der wichtigen Handelsroute.







Berlin/London - Die Sicherheitslage in der Straße von Singapur, einer wichtigen Handelsroute der internationalen Schifffahrt, hat sich deutlich verschlechtert. 57 Angriffe und versuchte Angriffe von Piraten auf Schiffe zählte dort das Internationale Schifffahrtsbüro (IMB) in der ersten Jahreshälfte, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Vorjahreszeitraum waren es laut Bericht 13.