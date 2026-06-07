Schifffahrt: Aida feiert 30 Jahre - wie lange hält die Sause an?

Die Kreuzfahrt ist ein Massengeschäft geworden, auch dank der Rostocker Reederei Aida Cruises. Die Passagierzahlen steigen und steigen. Gleichzeitig setzen neue Auflagen die Branche unter Druck.
Rostock/Hamburg - Aida Cruises feiert 30. Jubiläum, doch die Geschichte der Kreuzfahrtreederei lässt sich nicht auf das Jahr 1996 herunterbrechen. Sie reicht zurück bis in die DDR. Die Rostocker Reederei zelebriert das Jahr dennoch und schaltet Werbung, denn damals ist die "Aida" getauft worden, die die Marke bekanntmachte. Die "Aida" gilt als erstes deutsches Clubschiff - und sie veränderte hierzulande das Geschäft.