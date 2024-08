Schiffbau: Staatsbeteiligung an der Meyer Werft weiter offen

Staatsbeteiligung an der Meyer Werft weiter offen

1 Die Meyer Werft ist für riesige Kreuzfahrtschiffe bekannt - steckt derzeit aber in der schwersten Krise ihrer Geschichte. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa

Einem Bericht zufolge stehen der Bund und das Land Niedersachsen vor einer fast vollständigen Übernahme des Schiffbauers. Das Wirtschaftsministerium aber bremst.









Hannover/Papenburg - Im Ringen um einen Rettungsplan für die finanziell angeschlagene Meyer Werft zeichnet sich noch keine Lösung ab. Zwar soll nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) ein Einstieg des Staates bei der Werft bevorstehen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Hannover erklärte aber: "Es gibt keinen konkreten neuen Sachstand." Ob sich der Staat an der Werft beteilige und, wenn ja, wie, sei noch nicht entschieden. "Alles, was wir tun, tun wir im Gleichschritt mit dem Bund."