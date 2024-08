Schiffbau: Habeck: Lösung für Meyer Werft greifbar - Kanzler erwartet

1 Die Beschäftigten der Meyer Werft warten auf die Nachricht, dass das Unternehmen gerettet wird. (Archivfoto) Foto: Lars Penning/dpa

Papenburg - Es geht um die Existenz der Meyer Werft und um mehr als 3.000 Arbeitsplätze im strukturschwachen Nordwestniedersachsen: Eine Lösung sei in "greifbare Nähe" gekommen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Rande der Computerspiele-Messe Gamescom in Köln. Die Meyer Werft sei eine traditionsreiche und "sehr, sehr leistungsfähige" Werft in Deutschland. "Wir haben im Wirtschaftsministerium in den letzten Wochen intensiv an Lösungen gearbeitet", berichtete der Grünen-Politiker.