Schießerei in Basel: Zwei Unbekannte schießen auf 37-Jährigen in Basel

Zwei Unbekannte Männer haben einen 37-jährigen angeschossen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.







In der Nacht auf Freitag ist in Basel ein 37-jähriger Mann bei einer Schussabgabe verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr auf der Höhe des Tramdepots an der Allschwilerstraße/Morgartenring. Zwei Unbekannte gaben mehrere Schüsse ab und flüchteten. Das Opfer wurde von den Rettungskräften in die Notaufnahme gebracht, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingesetzt. Der Tathergang und das Motiv sind unklar. Es werden Zeugen gesucht.