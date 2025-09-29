Schießacker in Sulgen: Innovationspark bringt Änderungen bei Wasserschutzgebieten mit

Ohne eine Änderung des Wasserschutzgebietes auf dem Sulgen lassen sich die Pläne auf dem Schießackergelände nicht in der vorliegenden Form verwirklichen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) befasste sich am Donnerstag mit der „Neuabgrenzung für die Brunnen TB III Scheurenbauernhof, TB III Brambach und TB Hefterwald“. Da Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr erkrankt war, leitete Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) als Stellvertreterin die Sitzung, die von einigen Bewohnern von Heiligenbronn aufmerksam verfolgt wurde. Denn die Verwaltung wollte beim Landratsamt einen Antrag auf Neuabgrenzung des Wasserschutzgebiets einreichen, was sich auch auf Heiligenbronn auswirken würde.

In der Vorlage musste Abteilungsleiter Konrad Ginter weit ausholen: Schon 1971 war für diese drei Tiefbrunnen eine Wasserschutzgebietszone festgelegt worden. Um weiterer Baugebiete im Bereich Sulgen ausweisen zu können, wurden bereits 2011 Überlegungen zu einer Neuabgrenzung angestellt. Doch erst 2022 wurde das Zwischengutachten von 2012 wieder aufgegriffen, zum Abschluss gebracht und dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau übergeben. Das erstellte daraus 2024 ein Abschlussgutachten für die Verwaltung.

Verbesserte Bebaubarkeit

Dieses Gutachten habe ergeben, so Ginter, dass bei einer Rücknahme der „Schutzgebietszone 3“ der Bereich Industriegebiet Lienberg und der zukünftige Innovationspark Schwarzwald nicht mehr in der Schutzzone liegen würden. „In Sulgen könnte somit eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Bebaubarkeit erreicht werden“, formulierte Ginter. Allerdings sei im Gutachten auch festgestellt worden, dass dann die „Schutzzone 2“ um die Quellfassung herum größer gefasst werden müsse. „Dies führt nun dazu, dass Teile des bisher geplanten Baugebietes Hausteile im Ortsteil Heiligenbronn in die Zone 2 fallen würden und somit nicht mehr bebaut werden dürfen“, setzte Ginter fort.

Weniger Auflagen

Aus Sicht der Verwaltung überwögen aber die Vorteile einer Neufestlegung: Das Industriegebiet Lienberg fiele aus dem Wasserschutzgebiet heraus und es gebe deshalb weniger Auflagen. Zudem sei die Entwicklung des Innovationsparks Schwarzwald (Schießacker) nur mit neuer Gebietsabgrenzung möglich, es gebe derzeit faktisch größtenteils Bauverbot.

Jürgen Kaupp (CDU) stellte bei dieser Sachlage den Antrag, noch keinen Beschluss zu fassen und die Entscheidung zu vertagen. Dem folgten die Ausschussmitglieder einstimmig. Am 2. Oktober steht das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats.