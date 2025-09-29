Schießacker in Sulgen: Innovationspark bringt Änderungen bei Wasserschutzgebieten mit

Ohne eine Änderung des Wasserschutzgebietes auf dem Sulgen lassen sich die Pläne auf dem Schießackergelände nicht in der vorliegenden Form verwirklichen.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) befasste sich am Donnerstag mit der „Neuabgrenzung für die Brunnen TB III Scheurenbauernhof, TB III Brambach und TB Hefterwald“. Da Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr erkrankt war, leitete Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) als Stellvertreterin die Sitzung, die von einigen Bewohnern von Heiligenbronn aufmerksam verfolgt wurde. Denn die Verwaltung wollte beim Landratsamt einen Antrag auf Neuabgrenzung des Wasserschutzgebiets einreichen, was sich auch auf Heiligenbronn auswirken würde.