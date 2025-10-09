Schienenverkehr im Kreis Lörrach: Damit die Kandertalbahn reaktiviert werden kann

Der Kreisumweltausschuss beschließt den Einstieg in eine verlässliche Planung für die Kandertal-S-Bahn. Dazu gehört auch die Klärung der Kostenfrage.
Was kostet eine Kandertal-S-Bahn? Diese Frage soll nun eine umfassende Vorplanung mit Kostenschätzung klären. So jedenfalls lautet die Empfehlung des Kreisumweltausschusses an den Kreistag. Die Städte und Gemeinden entlang der Strecke werden sich dem gefassten Beschluss zufolge zugunsten des Landkreises stärker an der Finanzierung beteiligen. Ein entsprechender Antrag der Kreistagsfraktion der Freien Wähler wurde angenommen. Dabei ging es der Fraktion vor allem um ein klares Bekenntnis zur S-Bahn aus der Region.