Schienennahverkehr: Flixtrain erweitert Kombitickets auf rund 1.000 Städte

Flixtrain baut die Kooperation mit Partnerbahnen im Regionalverkehr aus. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Flixtrain ist einer der wenigen Bahn-Wettbewerber im Fernverkehr. Seit einiger Zeit bietet das Unternehmen auch Kombi-Tickets für den Regionalverkehr an. Nun kommen weitere Ziele hinzu.







Berlin - Das Zugunternehmen Flixtrain baut seine Kooperationen im Regionalverkehr auf der Schiene aus und bietet künftig sogenannte Kombitickets für rund 1.000 Städte an. Das sind rund 400 Ziele mehr als bisher, wie das Unternehmen mitteilte. Mit den Kombitickets buchen die Fahrgäste neben dem Flix-Fernzug gleich den Anschlusszug eines Partnerunternehmens im sogenannten Deutschlandtarifverbund (DTV) mit. Flixtrain verspricht, dass Fahrgäste damit weniger zahlen, als wenn sie für jeden Abschnitt ein eigenes Ticket kauften.