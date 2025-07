Auf der Bahnstrecke zwischen Albstadt und Sigmaringen kann es zu Zugausfällen kommen, teilt die Deutsche Bahn mit – und zwar von Freitag, 1. August, bis Dienstag, 19. August, jeweils von 9.30 bis 20.30 Uhr.

Grund sind mehrere Bauarbeiten, die vor allem die Regio-Züge der Linie RE 6 (Stuttgart – Tübingen – Aulendorf/Rottenburg (Neckar)) und RB 66 (Tübingen – Sigmaringen) betreffen. Hierbei kann zu Ausfällen bei der RE 6 zwischen Albstadt-Ebingen und Sigmaringen sowie bei der RE 66 zwischen Storzingen und Sigmaringen kommen.

Buslinie „RE 6a“ verkehrt zwischen Albstadt, Storzingen und Sigmaringen

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet; die Buslinie „RE 6a“ verkehrt zwischen Ebingen und Sigmaringen im Zweistundentakt ohne Zwischenhalt sowie zwischen Storzingen und Sigmaringen, ebenfalls zweistündlich.

Ersatzhaltestellen befinden sich an den Bahnhöfen in Ebingen und Storzingen sowie in Sigmaringen am ZOB, Bussteig 1. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bahn.de/bauarbeiten.